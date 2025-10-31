Brand am Bahnhof Gesundbrunnen: Obdachlose in Gefahr?

Berlin - In Berlin-Mitte hat am Freitagmorgen ein stillgelegtes Wirtschaftsgebäude gebrannt. Das Problem: Obdachlose haben das Haus in der Vergangenheit immer wieder als Unterkunft genutzt.

Am Gesundbrunnen hat es am Freitag in einem alten Bahngebäude gebrannt. © Berliner Feuerwehr

Deshalb musste die Feuerwehr die ehemalige Umspannstation am Bahnhof Gesundbrunnen zunächst nach Personen absuchen. Erst als niemand gefunden wurde, konnten die Löscharbeiten beginnen, wie die Behörde mitteilte.

Der Brand in der Hochstraße wurde gegen 9.15 Uhr gemeldet. Der Einsatz gestaltete sich problematisch, da die Versorgung mit Löschwasser über eine längere Strecke aus dem nahe gelegenen Volkspark Humboldthain aufgebaut und obendrein mehrere Absperrungen zum Teil mit Gewalt geöffnet werden mussten.

Als sie endlich zum Brandort vorgedrungen waren, mussten die Feuerwehrleute auf beiden Etagen des Gebäudes brennenden Unrat löschen. Dabei verletzte sich ein Brandbekämpfer leicht an der Hand und wurde vor Ort ambulant versorgt.

Da sich das Haus auf einem Bahngelände und in unmittelbarer Nähe zu den Schienen befindet, musste der Fernbahnverkehr auf dem angrenzenden Gleis vorübergehend eingestellt werden.