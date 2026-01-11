Brand in Reinickendorf: Feuerwehr rettet sieben Menschen

Berlin - Die Berliner Feuerwehr hat am Sonntagnachmittag mehrere Menschen vor einem Brand gerettet.

Der Brand ist am Sonntag in einem Mehrfamilienhaus in Reinickendorf ausgebrochen. © Sebastian Gollnow/dpa

Die Flammen waren in der obersten Etage in einem fünfgeschossigen Mehrfamilienhaus in Reinickendorf ausgebrochen, wie ein Feuerwehrsprecher sagte.

Insgesamt seien sieben Menschen in Sicherheit gebracht worden. Davon wurde eine Person vorsorglich ins Krankenhaus gebracht, um eine Rauchvergiftung auszuschließen.

In dem Gebäude in der Residenzstraße hätten Einrichtungsgegenstände auf einer Fläche von etwa 30 Quadratmetern gebrannt, teilte die Feuerwehr weiter mit.