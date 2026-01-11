Brand in Reinickendorf: Feuerwehr rettet sieben Menschen
Von Julia Kilian
Berlin - Die Berliner Feuerwehr hat am Sonntagnachmittag mehrere Menschen vor einem Brand gerettet.
Die Flammen waren in der obersten Etage in einem fünfgeschossigen Mehrfamilienhaus in Reinickendorf ausgebrochen, wie ein Feuerwehrsprecher sagte.
Insgesamt seien sieben Menschen in Sicherheit gebracht worden. Davon wurde eine Person vorsorglich ins Krankenhaus gebracht, um eine Rauchvergiftung auszuschließen.
In dem Gebäude in der Residenzstraße hätten Einrichtungsgegenstände auf einer Fläche von etwa 30 Quadratmetern gebrannt, teilte die Feuerwehr weiter mit.
Die Brandursache ist noch unklar. Rund 60 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Ein Brandkommissariat der Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.
Titelfoto: Sebastian Gollnow/dpa