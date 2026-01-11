Brand in Reinickendorf: Feuerwehr rettet sieben Menschen

Rettungseinsatz in Berlin-Reinickendorf: Die Feuerwehr wird nachmittags zu einem Brand alarmiert und bringt mehrere Personen vor den Flammen in Sicherheit.

Von Julia Kilian

Berlin - Die Berliner Feuerwehr hat am Sonntagnachmittag mehrere Menschen vor einem Brand gerettet.

Der Brand ist am Sonntag in einem Mehrfamilienhaus in Reinickendorf ausgebrochen.
Die Flammen waren in der obersten Etage in einem fünfgeschossigen Mehrfamilienhaus in Reinickendorf ausgebrochen, wie ein Feuerwehrsprecher sagte.

Insgesamt seien sieben Menschen in Sicherheit gebracht worden. Davon wurde eine Person vorsorglich ins Krankenhaus gebracht, um eine Rauchvergiftung auszuschließen.

In dem Gebäude in der Residenzstraße hätten Einrichtungsgegenstände auf einer Fläche von etwa 30 Quadratmetern gebrannt, teilte die Feuerwehr weiter mit.

Etwa 30 Feuerwehrleute waren am Nachmittag in der Residenzstraße im Einsatz.
Die Brandursache ist noch unklar. Rund 60 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Ein Brandkommissariat der Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

