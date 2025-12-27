Einfamilienhaus in Lichtenrade brennt: Feuerwehr seit Stunden im Einsatz

Berlin - In der Kronbergstraße wurde am frühen Nachmittag der Brand eines Schuppens gemeldet, der sich schnell auf ein dreigeschossiges Einfamilienhaus und dessen Dachkonstruktion ausbreitete.

Die Feuerwehr ist in Lichtenrade im Einsatz. (Symbolfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

Der Pressesprecher der Feuerwehr Berlin teilte gegenüber TAG24 mit, dass der Einsatz aufgrund der Lage des Hauses besonders schwierig sei.

Das Grundstück ist nur eingeschränkt über einen Fußgängerweg zugänglich. Eine Brandbekämpfung über eine Drehleiter war nicht möglich, weshalb derzeit nur eine kontrollierte Abbrennung des Gebäudes möglich ist.

Im Haus befand sich nur der Eigentümer. Er konnte sich selbstständig in Sicherheit bringen und wird aktuell von Rettungskräften betreut, ist aber unverletzt.

Aktuell sind 63 Einsatzkräfte von Berufsfeuerwehr und Freiwilliger Feuerwehr im Einsatz. Um die Kräfte zu entlasten, wurden weitere Einsatzkräfte nachgefordert, die die aktuelle Besatzung ablösen. Die Brandbekämpfung erfolgt über mehrere Rohre im Außenangriff.