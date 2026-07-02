Feuer in Lichterfelde! Eine Person stirbt bei Wohnungsbrand
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Berlin - Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Lichterfelde ist am frühen Donnerstagabend ein Mensch ums Leben gekommen.
Die Flammen brachen gegen 18.30 Uhr im ersten Stock eines zweigeschossigen Wohnhauses aus, wie die Feuerwehr mitteilte.
Zwei Personen konnten über das Treppenhaus rechtzeitig ins Freie und in Sicherheit gebracht werden. Auch drei Hunde wurden aus dem Gebäude gerettet.
Für eine Person kam jedoch jede Hilfe zu spät. Sie konnte nur noch tot aus dem Haus geborgen werden.
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Angaben zu Alter und Geschlecht machte die Feuerwehr zunächst nicht.
Die Einsatzkräfte waren mit insgesamt 56 Feuerwehrleuten vor Ort und konnten den Brand unter Kontrolle bringen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.
Titelfoto: Berliner Feuerwehr