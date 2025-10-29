Feuerwehreinsatz in Berlin-Mitte: Bewohner im Krankenhaus

Berlin - Bei einem Brand in einem Hochhaus in Berlin-Mitte ist ein Bewohner verletzt worden.

32 Feuerwehrleute rückten an. © Berliner Feuerwehr

Er sei vom Rettungsdienst behandelt und in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Feuerwehr mit.

Eigenen Angaben zufolge wurden die Einsatzkräfte am späten Dienstagnachmittag gegen 16.38 Uhr in die Habersaathstraße alarmiert.

Dort brannten in einem Zimmer mehrere Einrichtungsgegenstände, die schnell gelöscht werden konnten.

Um gegen den Rauch anzukämpfen, setzte die Feuer einen Drucklüfter ein.

Der Bewohner erlitt leichte Brandverletzungen und eine Rauchvergiftung.

Weitere Bewohner hätten das Gebäude noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr selbstständig verlassen können und seien unverletzt geblieben, hieß es weiter.