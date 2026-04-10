Flammen aus Berliner Haus: Luxus-Wohnungen zerstört, Baugerüst einsturzgefährdet
Berlin - In Berlin-Charlottenburg stand am Donnerstagnachmittag das Dach eines Wohnhauses komplett in Flammen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz.
Wie ein Pressesprecher der Feuerwehr gegenüber TAG24 mitteilte, breitete sich das Feuer auf dem Dach eines sechsstöckigen Wohnhauses in der Mommsenstraße aus.
Die Flammen griffen schnell auf benachbarte Dächer über. Der Dachstuhl wurde dabei komplett zerstört.
Auch das angrenzende Baugerüst wurde durch das Feuer erheblich beschädigt und sei akut einsturzgefährdet gewesen. Einige Teile sollen im Verlauf der Löscharbeiten herabgefallen sein.
Das Dachgeschoss des Eckgebäudes aus der Gründerzeit sollte ausgebaut werden - mit luxuriösen Eigentumswohnungen, von denen so gut wie nichts übrig geblieben ist.
Da auch eine Zwischendecke unter dem Dachgeschoss einstürzte, seien auch bereits bewohnte Wohnungen bei dem Brand zerstört worden.
Warn-App NINA informiert Anwohner über Geruchsbelästigung
Während des Einsatzes wurden rund 25 Personen in einem Feuerwehrbus betreut. Eine Notunterkunft für bis zu 50 Menschen sollte eingerichtet werden. Wie viele Wohnungen unbewohnbar sind, war noch unklar und sollte gemeinsam mit der Bauaufsicht geprüft werden.
Es waren mehr als 115 Brandbekämpfer über mehrere Stunden vor Ort. Verletzte gab es nicht.
Der dichte Rauch war von weitem sichtbar und zog hoch über die Nachbargebäude hinweg. Der Verkehr war eingeschränkt. Die Anwohner wurden durch die Warn-App NINA über Geruchsbelästigung informiert.
Warum das Feuer um kurz nach 17 Uhr ausbrach, war zunächst unklar.
Erstmeldung am 9. April um 18.03 Uhr, zuletzt aktualisiert am 10. April um 6.59 Uhr.
Titelfoto: Berliner Feuerwehr