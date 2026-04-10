Flammen aus Berliner Haus: Luxus-Wohnungen zerstört, Baugerüst einsturzgefährdet

Berlin - In Berlin-Charlottenburg stand am Donnerstagnachmittag das Dach eines Wohnhauses komplett in Flammen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Die Feuerwehr ist für mehrere Stunden mit mehr als 115 Kräften vor Ort gewesen. © Berliner Feuerwehr

Wie ein Pressesprecher der Feuerwehr gegenüber TAG24 mitteilte, breitete sich das Feuer auf dem Dach eines sechsstöckigen Wohnhauses in der Mommsenstraße aus.

Die Flammen griffen schnell auf benachbarte Dächer über. Der Dachstuhl wurde dabei komplett zerstört.

Auch das angrenzende Baugerüst wurde durch das Feuer erheblich beschädigt und sei akut einsturzgefährdet gewesen. Einige Teile sollen im Verlauf der Löscharbeiten herabgefallen sein.

Das Dachgeschoss des Eckgebäudes aus der Gründerzeit sollte ausgebaut werden - mit luxuriösen Eigentumswohnungen, von denen so gut wie nichts übrig geblieben ist.

Da auch eine Zwischendecke unter dem Dachgeschoss einstürzte, seien auch bereits bewohnte Wohnungen bei dem Brand zerstört worden.