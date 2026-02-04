Gartenlaube in Altglienicke abgebrannt: Feuerwehr entdeckt Leiche in Trümmern

In der Nacht zu Mittwoch ist ein Mensch bei einem Brand in einer Gartenlaube im Berliner Bezirk Treptow-Köpenick ums Leben gekommen.

Von Thorsten Meiritz

Berlin - In der Nacht zu Mittwoch ist ein Mensch bei einem Brand im Berliner Bezirk Treptow-Köpenick ums Leben gekommen.

Beim Eintreffen der Feuerwehr hat die große Gartenlaube bereits lichterloh gebrannt.
Brandbekämpfer entdeckten die Leiche nach Abschluss der Löscharbeiten in den Trümmern, wie die Feuerwehr mitteilte. Zur Identität machte die Behörde wie üblich keine näheren Angaben.

Demnach war gegen 3.09 Uhr ein Feuer in einer etwa 100 Quadratmeter großen Gartenlaube neben den Bahngleisen im Brigittenweg ausgebrochen.

Als die Feuerwehrleute am Einsatzort im Ortsteil Altglienicke ankamen, brannte das Gebäude bereits lichterloh. Zwei Personen hatten sich zuvor selbstständig in Sicherheit gebracht.

Sie wurden vor Ort vom Rettungsdienst betreut, mussten aber nicht ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Einsatzkräfte konnten die Flammen rasch löschen. Dennoch brannte das Haus bis auf die Grundmauern nieder. Während der Löscharbeiten seien gerade noch rechtzeitig fünf Gasflaschen geborgen worden.

Das Gebäude ist bis auf die Grundmauern abgebrannt.
Die Feuerwehr war mit 36 Kräften vor Ort. Zur Brandursache machte die Behörde keine Angaben. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen, auch um die genaue Todesursache zu ergründen.

