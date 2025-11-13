Gaststätte steht komplett in Flammen – dann stürzt das Dach ein!

Berlin - Die Feuerwehr wurde am Mittwochabend zu einem brennenden Gebäude an einer Bootsanlegestelle nach Berlin-Wilhelmstadt gerufen.

Ein Teil des Daches stürzte bei den Löscharbeiten ein. © Berliner Feuerwehr

Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand die Gaststätte an der Anlegestelle im Siemenswerderweg bereits lichterloh in Flammen.

Um das Feuer zu stoppen, kam Löschwasser nicht nur von der Straße, sondern auch aus der nahe gelegenen Havel.

Mittendrin stürzte plötzlich ein Teil des Daches ein.

Die Feuerwehr kämpfte zudem gegen eine drohende Verschmutzung der Havel.