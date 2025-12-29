Wiederbelebung erfolglos: Seniorin stirbt bei Brand in Prenzlauer Berg

Berlin - Bei einem Brand Berlin-Pankow ist am Sonntagabend eine Frau ums Leben gekommen.

Die Berliner Feuerwehr musste am Sonntagabend zu einem Brand in Prenzlauer Berg ausrücken. (Symbolfoto) © Julius-Christian Schreiner/dpa

Einsatzkräfte entdeckten die leblose Seniorin während der Löscharbeiten in einer brennenden Wohnung, wie die Feuerwehr am Montag mitteilte.

Trotz umgehend eingeleiteter notärztlicher Versorgung starb sie noch vor Ort. Nach Angaben der Polizei soll es sich um eine 89-Jährige handeln.

Gegen 19.47 Uhr war ein Feuer in einer Wohnung in der dritten Etage eines fünfstöckigen Hauses in der Christburger Straße im Ortsteil Prenzlauer Berg ausgebrochen.

Dabei gingen nach Feuerwehr-Angaben Einrichtungsgegenstände in Flammen auf, die auch auf das darunter liegende Apartment übergriffen.

Eine Nachbarin wählte den Notruf, nachdem ein Rauchmelder Alarm ausgelöst hatte.