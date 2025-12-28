Hochhausbrand in Spandau: Feuerwehrmann verunglückt bei Großeinsatz

Berlin - Die Feuerwehr ist am Sonntagmorgen zu einem Hochhausbrand in Berlin-Spandau gerufen worden. Bei dem Einsatz auf der Obstallee wurden insgesamt drei Menschen verletzt.

Rauch dringt aus dem 16-geschossigen Hochhaus in der Obstallee. © Berliner Feuerwehr

Zwei Personen mussten ins Krankenhaus gebracht werden, eine von ihnen sei schwer verletzt gewesen. Zudem verunglückte ein Feuerwehrmann bei den Löscharbeiten, wie die Behörde mitteilte.

Er wurde von seinem Partner aus der Einsatzstelle geführt und dem Rettungsdienst übergeben, der ihn leicht verletzt ebenfalls in eine Klinik transportierte.

Aufgrund des Unfalls wurden die betroffenen Einheiten abgezogen und auf einer Feuerwache von einem Einsatznachsorgeteam betreut.

Insgesamt wurden 53 Anwohner in Sicherheit gebracht und vor Ort durch die Rettungskräfte gesichtet. Ein Mieter musste gleich zu Beginn des Einsatzes über eine Drehleiter gerettet werden.

Der Brand wurde gegen 4.46 Uhr gemeldet. In dem 16-stöckigen Wohnhaus standen mehrere Kellerverschläge in der zweiten Etage in Flammen.