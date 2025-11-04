Großbrand in Reinickendorf - eine Person lebensgefährlich verletzt!

Berlin - Zurzeit steht ein zweigeschossiges Gebäude in Berlin-Reinickendorf in Flammen. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort.

Die Feuerwehr ist mit rund 80 Kräften im Einsatz. © Berliner Feuerwehr

Das Feuer brach gegen 8 Uhr in der Provinzstraße aus, wie die Feuerwehr bei X bekannt gab. Dort brannten Einrichtungsgegenstände im ersten Obergeschoss.

Die Flammen haben bereits das Flachdach erfasst, das die Einsatzkräfte nun aufwendig abdecken und kontrollieren müssen.

Fünf Hausbewohnern gelang es, sich eigenständig in Sicherheit zu bringen.

Eine Person wurde lebensgefährlich, zwei weitere schwer und zwei leicht verletzt und vom Notarzt versorgt.