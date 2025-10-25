Hochhausbrand in Lichtenberg: Rauch auf allen Fluren, ein Verletzter
Berlin - Die Feuerwehr wird in der Nacht zu Samstag nach Berlin-Lichtenberg gerufen. In einem Hochhaus brennt es. Jetzt ist schnelle Hilfe gefragt.
Der Brand war gegen 1.13 Uhr in einem 21-geschossigen Wohnhaus in der Seefelder Straße ausgebrochen, wie die Behörde mitteilte.
Eine Person musste im Verlauf des Einsatzes im Ortsteil Alt-Hohenschönhausen von den Rettungskräften versorgt, jedoch nicht ins Krankenhaus gebracht werden.
Vor Ort stellten die Brandbekämpfer fest, dass das Feuer von einem brennenden Container im Müllraum ausging, der schnell gelöscht werden konnte.
Allerdings hatte sich der Rauch zu diesem Zeitpunkt bereits in allen Fluren des Gebäudes und über 17 Etagen ausgebreitet, sodass eine umfangreiche Kontrolle zahlreicher Wohnungen erforderlich war.
Die Bewohner wurden währenddessen in einem Kältebus betreut. Zur Ursache des Feuers lagen zunächst keine näheren Informationen vor. Ein Brandkommissariat der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
Titelfoto: Berliner Feuerwehr/Dennis Kowyrkin