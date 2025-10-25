Hochhausbrand in Lichtenberg: Rauch auf allen Fluren, ein Verletzter

Berlin - Die Feuerwehr wird in der Nacht zu Samstag nach Berlin-Lichtenberg gerufen. In einem Hochhaus brennt es. Jetzt ist schnelle Hilfe gefragt.

Die Feuerwehr musste aufgrund der starken Rauchausbreitung sämtliche Wohnungen kontrollieren. © Berliner Feuerwehr/Dennis Kowyrkin

Der Brand war gegen 1.13 Uhr in einem 21-geschossigen Wohnhaus in der Seefelder Straße ausgebrochen, wie die Behörde mitteilte.

Eine Person musste im Verlauf des Einsatzes im Ortsteil Alt-Hohenschönhausen von den Rettungskräften versorgt, jedoch nicht ins Krankenhaus gebracht werden.

Vor Ort stellten die Brandbekämpfer fest, dass das Feuer von einem brennenden Container im Müllraum ausging, der schnell gelöscht werden konnte.

Allerdings hatte sich der Rauch zu diesem Zeitpunkt bereits in allen Fluren des Gebäudes und über 17 Etagen ausgebreitet, sodass eine umfangreiche Kontrolle zahlreicher Wohnungen erforderlich war.