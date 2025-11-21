Kellerbrand in Reinickendorf: Feuerwehr evakuiert komplettes Gebäude!

Von Laura Voigt

Berlin - Die Feuerwehr ist bei einem Kellerbrand in Berlin-Reinickendorf im Einsatz.

Die Feuerwehr ist seit circa 14 Uhr im Einsatz.  © Berliner Feuerwehr

Die Flammen lodern im Keller eines sechsgeschossigen Wohn- und Gewerbegebäudes in der Scharnweberstraße.

Grund dafür ist ein Brand an einer Elektroverteilung.

Die Einsatzkräfte haben das Gebäude evakuiert und warten nun auf das Eintreffen des Stromanbieters.

Erst dann können sie das Feuer löschen.

Die Scharnweberstraße ist während des Einsatzes in Richtung Kurt-Schumacher-Platz komplett gesperrt. Warum das Feuer ausbrach, ist bislang unklar.

