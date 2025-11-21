Kellerbrand in Reinickendorf: Feuerwehr evakuiert komplettes Gebäude!

Berlin - Die Feuerwehr ist bei einem Kellerbrand in Berlin-Reinickendorf im Einsatz.

Die Feuerwehr ist seit circa 14 Uhr im Einsatz. © Berliner Feuerwehr

Die Flammen lodern im Keller eines sechsgeschossigen Wohn- und Gewerbegebäudes in der Scharnweberstraße.

Grund dafür ist ein Brand an einer Elektroverteilung.

Die Einsatzkräfte haben das Gebäude evakuiert und warten nun auf das Eintreffen des Stromanbieters.

Erst dann können sie das Feuer löschen.