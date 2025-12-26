Kippe soll Wohnungsbrand ausgelöst haben: Frau muss reanimiert werden
Berlin - Bei einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses entdeckten Feuerwehrkräfte am Donnerstag eine bewusstlose Frau.
Die 52-Jährige wurde wiederbelebt und danach zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Ihr Zustand ist mittlerweile stabil.
Nach aktuellem Stand der Ermittlungen dürfte eine im Mülleimer entsorgte Zigarette das Feuer in der Nestorstraße in Hallensee verursacht haben.
Wer die Kippe in den Eimer warf, ist noch offen.
Der Brand konnte von der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Die Nestorstraße und Paulsborner Straße waren zeitweise gesperrt.
Die Berliner Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.
