Kippe soll Wohnungsbrand ausgelöst haben: Frau muss reanimiert werden

Berlin - Bei einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses entdeckten Feuerwehrkräfte am Donnerstag eine bewusstlose Frau.

Aufgrund einer weggeworfenen Zigarette brach in einer Berliner Wohnung ein Feuer aus. (Symbolbild) © Fabian Sommer/dpa

Die 52-Jährige wurde wiederbelebt und danach zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Ihr Zustand ist mittlerweile stabil.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen dürfte eine im Mülleimer entsorgte Zigarette das Feuer in der Nestorstraße in Hallensee verursacht haben.

Wer die Kippe in den Eimer warf, ist noch offen.

Der Brand konnte von der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Die Nestorstraße und Paulsborner Straße waren zeitweise gesperrt.