Küche in Kreuzberg in Flammen: Feuerwehr rückt an

Berlin - In einer Küche in Berlin-Kreuzberg ist am Sonntagnachmittag ein Feuer ausgebrochen.

Es brannte in der Kreuzbergstraße. © Berliner Feuerwehr

Die Feuerwehr wurde eigenen Angaben zufolge gegen 16.40 Uhr in die Kreutzbergstraße alarmiert.

Dort habe es im Erdgeschoss eines siebenstöckigen Wohn- und Geschäftshauses gebrannt.

Der Treppenraum war wegen des Vollbrandes stark verraucht. Daher musste Unterstützung anrücken.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen.