Küche in Kreuzberg in Flammen: Feuerwehr rückt an

In einer Küche in Berlin-Kreuzberg ist am Sonntagnachmittag ein Feuer ausgebrochen.

Von Denis Zielke

Es brannte in der Kreuzbergstraße.
Die Feuerwehr wurde eigenen Angaben zufolge gegen 16.40 Uhr in die Kreutzbergstraße alarmiert.

Dort habe es im Erdgeschoss eines siebenstöckigen Wohn- und Geschäftshauses gebrannt.

Der Treppenraum war wegen des Vollbrandes stark verraucht. Daher musste Unterstützung anrücken.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen.

Verletzte gab es keine. Der Rettungsdienst untersuchte allerdings vier Personen. Eine weitere Behandlung war aber nicht notwendig.

