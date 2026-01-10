Lagerhalle brennt lichterloh - Feuerwehr im Großeinsatz!
Berlin - Dichter Rauch und hohe Flammen: Die Feuerwehr kämpft zurzeit in Berlin-Neukölln gegen einen Großbrand.
Gegen 4.40 Uhr ist in der Nobelstraße eine etwa 300 Quadratmeter große, eingeschossige Lagerhalle vollständig in Brand geraten.
Das teilte die Feuerwehr auf X mit.
63 Einsatzkräfte sind vor Ort.
Ob es Verletzte gibt, ist bislang nicht bekannt. Auch die Dauer der laufenden Löscharbeiten lässt sich aktuell noch nicht abschätzen.
Titelfoto: Berliner Feuerwehr