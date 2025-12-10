Tote Person nach Feuer in leerstehendem Gebäude in Oberschöneweide gefunden

Berlin - Nach einem Brand in einem leerstehenden Gebäude in Berlin-Oberschöneweide hat die Feuerwehr am Mittwochmorgen eine tote Person entdeckt.

Die Berliner Feuerwehr war am Mittwoch in Köpenick im Einsatz. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Laut Feuerwehr bemerkten Park-Ranger im Volkspark Wuhlheide gegen 9 Uhr in der Nähe des S-Bahnhofs Wuhlheide Rauch, der aus einem ehemaligen Industriegebäude aufstieg.

Die Flammen breiteten sich in dem dreigeschossigen Gebäude schnell aus, konnten aber von der alarmierten Feuerwehr gelöscht werden. Gebrannt hatten unter anderem diverses Gerümpel sowie eine Matratze.

Bei den Löscharbeiten stießen die Einsatzkräfte auf den Leichnam eines Menschen, der offensichtlich infolge des Brandes ums Leben gekommen war.

Die Feuerwehr kontrollierte alle Etagen des Gebäudes, das gelegentlich von Obdachlosen als Schlafplatz und Aufenthaltsort genutzt wird, traf aber keine weiteren Personen an. Die Feuerwehr war mit 24 Kräften und sieben Fahrzeugen rund eine Stunde lang im Einsatz.