Nur Kleidung am Ufer: Berliner Feuerwehr sucht Teich nach vermisster Person ab

Berlin - Person vermisst: Die Berliner Feuerwehr musste am Donnerstagmittag zu einem groß angelegten Rettungseinsatz in den Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg ausrücken.

Die Berliner Feuerwehr hat am Donnerstag den Großen Teich im Volkspark Friedrichshain mit einem Großaufgebot nach einer vermeintlich vermissten Person abgesucht. © Twitter/Berliner Feuerwehr

Wie die Behörde bei Twitter mitteilte, wurde im Volkspark Friedrichshain nach einer vermissten Person gesucht.

Demnach wurden am Ufer des Großen Teichs lediglich abgelegte Kleidungsstücke aufgefunden, woraufhin das Gewässer von Feuerwehrtauchern gründlich abgesucht wurde.

Bei der Suchaktion kamen unter anderem auch ein Rettungsboot und eine Drohne zum Einsatz.

Die Feuerwehr beendete die Suche letztendlich jedoch ohne Fund.

Wie die "B.Z." berichtete, konnte die Herkunft der entdeckten Kleidung allerdings über gefundene Ausweisdokumente ermittelt werden.

Sie gehörten einer Frau, die von der Polizei unversehrt an ihrem Wohnort angetroffen worden sein soll. Sie sei demnach wohl in ihrer Badekleidung nach Hause gelaufen und hatte ihre Sachen am Ufer zurückgelassen.