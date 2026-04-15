Schon wieder Gasleck in Berlin: Feuerwehr rückt in Tegel aus

Berlin - Kaum war der Großeinsatz in Neukölln beendet, ging es für die Feuerwehr wegen eines Gasaustritts zum nächsten Einsatz.

Spezialfahrzeuge sind in Tegel im Einsatz. © Berliner Feuerwehr

Betroffen ist ein Vereinsheim in der Buddestraße. Nach ersten Angaben hat sich dort ein Propangas-Gemisch im Gebäude angesammelt. Die Lage ist angespannt: Die Einsatzkräfte sichern aktuell den Brandschutz, unter anderem mit einem Tanklöschfahrzeug, und bereiten Maßnahmen zur Belüftung des Gebäudes vor. Ziel ist es, das gefährliche Gas kontrolliert aus dem Vereinsheim zu entfernen.

Am Abend (Stand 20.30 Uhr) dauern die Arbeiten weiterhin an. Mithilfe eines wasserbetriebenen Drucklüfters wird das Gebäude belüftet. Wann der Einsatz beendet werden kann, ist derzeit noch unklar.

Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an – zwischenzeitlich waren 44 Einsatzkräfte vor Ort.