Tragödie in Prenzlauer Berg: Frau stirbt in Feuer-Wohnung

Berlin - Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Prenzlauer Berg ist eine 88-jährige Frau ums Leben gekommen.

Für die Person kam jede Hilfe zu spät. © Berliner Feuerwehr

Die Feuerwehr wurde eigenen Angaben zufolge am Donnerstagnachmittag gegen 16.03 Uhr in die Greifswalder Straße gerufen.

Nachbarn hatten den Angaben zufolge Brandgeruch und piepende Rauchmelder in der Wohnung der 88-Jährigen bemerkt.

Demnach brannten dort Einrichtungsgegenstände im zweiten Stock eines zehngeschossigen Hauses.

Die Einsatzkräfte entdeckten bei den Löscharbeiten die 88-Jährige in ihrer Küche. Sie habe nur noch tot geborgen werden können, hieß es weiter.

Der Rettungsdienst kümmerte sich um einen weiteren Bewohner.