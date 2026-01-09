Tragödie in Prenzlauer Berg: Frau stirbt in Feuer-Wohnung
Berlin - Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Prenzlauer Berg ist eine 88-jährige Frau ums Leben gekommen.
Die Feuerwehr wurde eigenen Angaben zufolge am Donnerstagnachmittag gegen 16.03 Uhr in die Greifswalder Straße gerufen.
Nachbarn hatten den Angaben zufolge Brandgeruch und piepende Rauchmelder in der Wohnung der 88-Jährigen bemerkt.
Demnach brannten dort Einrichtungsgegenstände im zweiten Stock eines zehngeschossigen Hauses.
Die Einsatzkräfte entdeckten bei den Löscharbeiten die 88-Jährige in ihrer Küche. Sie habe nur noch tot geborgen werden können, hieß es weiter.
Der Rettungsdienst kümmerte sich um einen weiteren Bewohner.
Die Feuerwehr war mit 50 Kräften im Einsatz. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.
Erstmeldung vom 9. Januar, 6.38 Uhr, aktualisiert um 11.24 Uhr.
Titelfoto: Berliner Feuerwehr