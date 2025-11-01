Wohnung brennt in Berlin-Neukölln: Falschparker behindern Feuerwehr

Berlin - Die Feuerwehr musste am Samstagmorgen zu einem Brand in Berlin-Neukölln ausrücken. Der Einsatz ist durch äußere Umstände erschwert worden.

Der Feuerwehreinsatz in der Schöneweider Straße ist von falsch geparkten Autos erschwert worden. © Berliner Feuerwehr

Das Feuer war gegen 6.30 Uhr in einer Wohnung in der Schöneweider Straße ausgebrochen, wie die Behörde mitteilte.

Schon beim Eintreffen der Brandbekämpfer ergab sich ein Problem, denn die Erstmaßnahmen wurden durch falsch parkende Autos behindert, hieß es.

Zum Glück konnten sich die Mieter der Brandwohnung zuvor selbst in Sicherheit bringen. Sie wurden vor Ort von einem Notarzt gesichtet und anschließend mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Weitere Bewohner wurden vom Rettungsdienst betreut, mussten aber nicht in eine Klinik.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte die Wohnung in der ersten Etage des fünfgeschossigen Wohnhauses bereits lichterloh und konnte durch einen Innenangriff unter Kontrolle gebracht werden.