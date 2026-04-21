Wohnungsbrand in Britz: Ein Mensch schwer verletzt

Berlin - Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Britz ist in der Nacht zum Dienstag ein Mensch schwer verletzt worden.

Auch ein Notarzt war in Berlin-Britz im Einsatz. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Die Feuerwehr wurde eigenen Angaben zufolge gegen 2.08 Uhr zum Buckower Damm alarmiert.

Dort brannten Möbel in einer Wohnung im Erdgeschoss eines sechsgeschossigen Hauses.

Eine Person wurde laut Mitteilung vor dem Eintreffen aus dem verrauchten Gebäude gerettet, anschließend vom Rettungsdienst betreut und in Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus gebracht.

Zum Alter und Geschlecht des Schwerletzten wurde nichts mitgeteilt.