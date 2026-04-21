Wohnungsbrand in Britz: Ein Mensch schwer verletzt
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Berlin - Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Britz ist in der Nacht zum Dienstag ein Mensch schwer verletzt worden.
Die Feuerwehr wurde eigenen Angaben zufolge gegen 2.08 Uhr zum Buckower Damm alarmiert.
Dort brannten Möbel in einer Wohnung im Erdgeschoss eines sechsgeschossigen Hauses.
Eine Person wurde laut Mitteilung vor dem Eintreffen aus dem verrauchten Gebäude gerettet, anschließend vom Rettungsdienst betreut und in Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus gebracht.
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Zum Alter und Geschlecht des Schwerletzten wurde nichts mitgeteilt.
Weitere Verletzte gab es glücklicherweise nicht. Die Feuerwehr war mit 28 Einsatzkräften vor Ort. Die Polizei ermittelt zur genauen Brandursache.
Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa