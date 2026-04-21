Bauarbeiter beschädigen Gasleitung in Neukölln: Feuerwehr im Dauereinsatz

Berlin - Eine beschädigte Gasleitung in Berlin-Neukölln hat am Montag die Feuerwehr für mehrere Stunden auf Trab gehalten.

Auf der Sonnenallee ist am Montag Gas aus einer beschädigten Leitung ausgetreten. (Symbolfoto) © Paul Zinken/dpa

Die Mitteldruckleitung wurde gegen 12.20 Uhr bei Bauarbeiten an einer Kreuzung in der Sonnenallee demoliert, sodass Gas austrat, wie die Behörde mitteilte.

Die Einsatzkräfte leiteten im Umkreis von 50 Metern um die Austrittsstelle umgehend erste Absperrmaßnahmen ein.

In angrenzenden Wohnhäusern wurde jedoch keine erhöhte Gaskonzentration festgestellt, sodass eine Räumung nicht erforderlich war. Verletzt wurde niemand.

Der Netzbetreiber senkte den Druck in der betroffenen Leitung, die dann mit einem Absperrschieber geschlossen wurde.

Dadurch mussten vorübergehend zwei Gewerbeanschlüsse von der Gasversorgung getrennt werden. Anschließend wurde das übrige Gas aus dem Rohr gepresst, um eine Reparatur zu ermöglichen.

Während des Einsatzes kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen, von denen auch eine Buslinie betroffen war.