Brand in Wilmersdorf: Schwarze Rauchwolke über Berlin

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Am Samstagmittag ist bei einem Brand in Berlin-Wilmersdorf eine schwarze Rauchwolke über weite Teile der Hauptstadt sichtbar gewesen.

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Am Samstagmittag ist bei einem Brand in Berlin-Wilmersdorf eine schwarze Rauchwolke über weite Teile der Hauptstadt sichtbar gewesen.

In Wilmersdorf sind zwei Gartenhäuser abgefackelt.
In Wilmersdorf sind zwei Gartenhäuser abgefackelt.  © Berliner Feuerwehr

Gegen 11.56 Uhr brannten zwei Gartenhäuser in der Hanauer Straße, wie die Feuerwehr mitteilte. Verletzt wurde demnach niemand.

Durch das schnelle Eingreifen der Brandbekämpfer konnte ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude verhindert werden.

Die Flammen waren nach Angaben der Behörde nach einer guten halben Stunde gelöscht.

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Durch die guten Witterungsbedingungen war die Rauchsäule weithin über dem Stadtgebiet zu sehen.

Nach Angaben der Feuerwehr gingen unter anderem auch Anrufe aus Charlottenburg, Mitte und Neukölln ein.

Die guten Witterungsbedingungen trugen dazu bei, dass die Rauchsäule weithin über Berlin sichtbar war.
Die guten Witterungsbedingungen trugen dazu bei, dass die Rauchsäule weithin über Berlin sichtbar war.  © Berliner Feuerwehr

Die Feuerwehr war mit insgesamt 26 Einsatzkräften vor Ort. Zur Brandursache lagen zunächst keine näheren Informationen vor. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Titelfoto: Berliner Feuerwehr

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