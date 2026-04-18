Brand in Wilmersdorf: Schwarze Rauchwolke über Berlin
Berlin - Am Samstagmittag ist bei einem Brand in Berlin-Wilmersdorf eine schwarze Rauchwolke über weite Teile der Hauptstadt sichtbar gewesen.
Gegen 11.56 Uhr brannten zwei Gartenhäuser in der Hanauer Straße, wie die Feuerwehr mitteilte. Verletzt wurde demnach niemand.
Durch das schnelle Eingreifen der Brandbekämpfer konnte ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude verhindert werden.
Die Flammen waren nach Angaben der Behörde nach einer guten halben Stunde gelöscht.
Durch die guten Witterungsbedingungen war die Rauchsäule weithin über dem Stadtgebiet zu sehen.
Nach Angaben der Feuerwehr gingen unter anderem auch Anrufe aus Charlottenburg, Mitte und Neukölln ein.
Die Feuerwehr war mit insgesamt 26 Einsatzkräften vor Ort. Zur Brandursache lagen zunächst keine näheren Informationen vor. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.
Titelfoto: Berliner Feuerwehr