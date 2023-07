Gab es doch einen Löwen in Berlin? Clan-Mitglied dankbar, dass "Nala nicht feige erschossen wurde!"

Berlin/Kleinmachnow - Gab es die frei laufende Löwin in Kleinmachnow (Potsdam-Mittelmark) und Berlin nun etwa doch? Firas Remmo, der Sohn von Clan-Chef Issa (56), postete eine kryptische Story auf Instagram . Löwin Nala sei in Sicherheit.

Stadtjäger und Polizisten durchstreiften seit Donnerstag Berlin und Brandenburg auf der Suche nach der vermeintlichen Raubkatze. © Fabian Sommer/dpa

Nachdem sich die vermeintliche Löwin auf einem viral gegangenen Handy-Video laut Experten als ein Wildschwein entpuppte und die tagelange Löwen-Suche für beendet erklärt wurde, meldete sich Remmo am Freitagabend zu Wort.

"Nala ist in Sicherheit! 1000 Dank an alle", schrieb er in seiner Story. Bedeutet diese rätselhafte Nachricht, dass das Clan-Mitglied Eigentümer der Raubkatze ist und mehr über ihren Verbleib weiß?

"Es wäre ein großes Desaster, wenn das arme Tier in der Menschheit der Hyäne nicht überlebt hätte", war in seiner Story zu lesen. Die Löwin Nala wurde mit schwerem Kriegsgerät wie einem Panzer gejagt und wäre womöglich noch "umgelegt" worden, schrieb Remmo.

Bereits am Donnerstag hatte sich Firas auf Social Media in die Löwen-Jagd eingeschaltet. "Wenn jemand was weiß, bitte erst an mich Bescheid geben, dann führen wir die Löwin in ihr Gehege zurück, bevor irgendein Trottel sie abknallt".

Am Freitagabend schien das Clan-Mitglied auf Instagram sichtlich erleichtert zu sein: "Gott sei Dank wurde sie nicht einfach feige erschossen."