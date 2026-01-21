Gewusel auf der Grünen Woche: Berlin lässt sich Currywurst und Co. schmecken
Berlin - Großer Andrang bei der Grünen Woche in Berlin: Auch am sechsten Tag war die weltgrößte Agrar- und Ernährungsmesse sehr gut besucht. TAG24 war vor Ort und verschaffte sich einen Eindruck.
Schon am frühen Mittwochvormittag schieben sich die Besucher in dichten Strömen durch die Hallen auf dem Messegelände. Im 100. Jubiläumsjahr werben rund 1400 Aussteller aus 60 Ländern für ihre Produkte.
Zwischen Messeständen aus aller Welt liegt der Duft von frisch gebackenem Brot, gebratenen Würsten und exotischen Gewürzen in der Luft. Das Stimmengewirr ist laut, das Tempo gemächlicher. Wer hier unterwegs ist, lässt sich Zeit, probiert, schaut und kommt ins Gespräch.
Der Autor dieser Zeilen ist jedoch in Eile und verschlingt die Eindrücke. Im Sauseschritt geht es Richtung Halle 21, Stand 221. Dazu später mehr.
An den Ständen regionaler Produzenten von Bayern über Schleswig-Holstein bis Nordrhein-Westfalen und bilden sich lange Schlangen.
Ob deftige Spezialitäten wie Backfisch aus deutschen Regionen, süße Versuchungen wie Spargeleis oder internationale Köstlichkeiten aus Marokko, Schweden oder Südamerika: Gegessen und getrunken wird mit sichtlichem Genuss. Viele Aussteller verlangen für ihre Probierschalen zwischen ein und drei Euro. Mini-Häppchen wie ein Stück Käse oder Wurst gibt es gratis.
Tim Raue auf der Grünen Woche
Viele Besucher bleiben stehen, stoßen mit einem Glas Wein aus Österreich oder Berliner Craft-Bier aus Friedrichshagen am Müggelsee an und tauschen Empfehlungen aus. Die Grüne Woche zeigt sich dabei nicht nur als Messe, sondern als Treffpunkt von und für Genießer.
Endlich in Halle 21 angekommen, geht es um die Wurst. Neben Curry 36 ist hier auch Tim Raue (52) mit seinem Fernsehturm-Restaurant "Sphere" vertreten. Der Sternekoch stellte am Mittwoch (21. Januar) auf der rbb-Bühne seine Currywurst-Kreation und die neue Speisekarte seines Lokals vor.
Die Wurst mit Brötchen bietet er für bodenständige 3,50 Euro an. Zum selben Preis gibt es diese auch als vegane Variante. Für 50 Cent mehr gibt es einen Mampe-Shot dazu.
Trotz des großen Andrangs ist die Stimmung entspannt. Visit Berlin erwartet vom 16. bis 25. Januar 300.000 Gäste in den 28 Messehallen.
Titelfoto: Jens Kalaene/dpa, Denis Zielke/TAG24