Gewusel auf der Grünen Woche: Berlin lässt sich Currywurst und Co. schmecken

Berlin - Großer Andrang bei der Grünen Woche in Berlin : Auch am sechsten Tag war die weltgrößte Agrar- und Ernährungsmesse sehr gut besucht. TAG24 war vor Ort und verschaffte sich einen Eindruck.

Die Grüne Woche erfreut sich großer Beliebtheit. © Denis Zielke/TAG24

Schon am frühen Mittwochvormittag schieben sich die Besucher in dichten Strömen durch die Hallen auf dem Messegelände. Im 100. Jubiläumsjahr werben rund 1400 Aussteller aus 60 Ländern für ihre Produkte.

Zwischen Messeständen aus aller Welt liegt der Duft von frisch gebackenem Brot, gebratenen Würsten und exotischen Gewürzen in der Luft. Das Stimmengewirr ist laut, das Tempo gemächlicher. Wer hier unterwegs ist, lässt sich Zeit, probiert, schaut und kommt ins Gespräch.

Der Autor dieser Zeilen ist jedoch in Eile und verschlingt die Eindrücke. Im Sauseschritt geht es Richtung Halle 21, Stand 221. Dazu später mehr.

An den Ständen regionaler Produzenten von Bayern über Schleswig-Holstein bis Nordrhein-Westfalen und bilden sich lange Schlangen.

Ob deftige Spezialitäten wie Backfisch aus deutschen Regionen, süße Versuchungen wie Spargeleis oder internationale Köstlichkeiten aus Marokko, Schweden oder Südamerika: Gegessen und getrunken wird mit sichtlichem Genuss. Viele Aussteller verlangen für ihre Probierschalen zwischen ein und drei Euro. Mini-Häppchen wie ein Stück Käse oder Wurst gibt es gratis.