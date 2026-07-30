30.07.2026 06:34 Gras statt Plastik: Berliner Unternehmen kämpft gegen den To-go-Müll

Der Coffee-to-go gehört für viele Berliner zum Alltag. Mit ihm wächst allerdings auch ein Müllberg, der seit Jahren Umweltverbände und Kommunen beschäftigt.

Von Marlen Rothenburg

Berlin - Der Coffee-to-go gehört für viele Berliner zum Alltag. Mit ihm wächst allerdings auch ein Müllberg, der seit Jahren Umweltverbände und Kommunen beschäftigt. Nach Angaben der Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt werden in Berlin täglich rund 20.000 Einwegbecher pro Stunde verbraucht. Doch welche Alternativen gibt es – und können sie die Becher-Flut tatsächlich bremsen?

Zahlen der Senatsverwaltung zeigen: 2600 Bäume werden für die 170 Millionen Einwegbecher in Berlin pro Jahr benötigt. (Symbolfoto) © Sebastian Gollnow/dpa Mit dieser Frage beschäftigt sich auch die Online-Druckerei "Wir machen Druck". Das Unternehmen entwickelt unter anderem Kaffeebecher, bei denen ein Teil der Papierfasern durch Graspapier ersetzt wird. Der Rohstoff wächst schnell nach, kann regional gewonnen werden und soll dadurch Transportwege verkürzen. Geschäftsführer Stefan Wegner rät jedoch von überzogenen Erwartungen ab: "Der Grasbecher ist nicht automatisch die ökologischste aller Bechervarianten", sagt er. Klassische Einwegbecher enthalten häufig eine Polyethylen-Beschichtung, die das Papier vor Flüssigkeit schützt, aber das Recycling erschwert. Alternative Beschichtungen können die Wiederverwertung verbessern oder – bei entsprechender Zertifizierung – eine Kompostierbarkeit ermöglichen. Auch eine Untersuchung des Umweltbundesamtes zeigt: Die Umweltwirkung eines Bechers hängt nicht allein vom verwendeten Material ab. Entscheidend sind unter anderem Gewicht, Deckel, Herstellung, Transport, Entsorgung und vor allem die tatsächliche Nutzung. Berlin 30 Jahre nach ihrem Tod: Silly-Sängerin Tamara Danz wird mit Gedenkmünze geehrt Die Forschenden warnen deshalb davor, Einwegprodukte ausschließlich anhand ihres Rohstoffs zu bewerten.

Vorsicht vor falschen Nachhaltigkeitsversprechen