Kabeldiebe sorgen weiter für S-Bahn-Frust

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Nach einem Kabeldiebstahl im Baumschulenweg bleibt der S-Bahnverkehr rund um den Bahnhof Treptower Park gestört.

Von Alexandra Kiel

Berlin - Nach einem Kabeldiebstahl im Baumschulenweg bleibt der S-Bahnverkehr rund um den Bahnhof Treptower Park gestört.

Die S-Bahn hat weiterhin mit Verspätungen und Ausfällen zu kämpfen.
Die S-Bahn hat weiterhin mit Verspätungen und Ausfällen zu kämpfen.  © Michael Brandt/dpa

Derzeit sind noch die Linien S8, S85 und S9 betroffen, wie die S-Bahn auf ihrer Internetseite mitteilte.

Die Linie S8 verkehrt demnach nur zwischen Birkenwerder und Ostkreuz sowie zwischen Schöneweide und Grünau/Wildau. Fahrgäste werden gebeten, zwischen Ostkreuz und Schöneweide auf die Linie S85 auszuweichen.

Seit Wochenbeginn hatte der Vandalismus-Vorfall zu Ausfällen und Verspätungen im Berliner Südosten sowie in weiteren Teilen der Stadt geführt. Die zunächst ebenfalls betroffenen Linien S46 und S47 verkehren inzwischen wieder regulär.

Berlin: Todeslisten und Kopfgelder? Berliner Richter im Visier der Mafia
Berlin Todeslisten und Kopfgelder? Berliner Richter im Visier der Mafia

Nach der Tat vom Montag hatte die Polizei drei verdächtige Männer im Alter von 29, 32 und 35 Jahre gestellt.

Nach Angaben der Beamten waren sie dabei beobachtet worden, wie sie im Ortsteil Charlottenburg Kabel aus einem Waldstück trugen. Bei einer Kontrolle fanden die Einsatzkräfte im Kofferraum eines Autos eine größere Menge Kupferkabel sowie Werkzeuge. Die Ermittlungen dauern an.

Titelfoto: Michael Brandt/dpa

Mehr zum Thema Berlin: