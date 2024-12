Lange Schlange garantiert: Hier gibt es morgen beliebten Döner für nur einen Cent!

Berlin - Dönerliebhaber aufgepasst: Am Samstag erwartet Euch ein echtes Schnäppchen. Der beliebte Dönerladen Zagros in Kreuzberg bietet den beliebten Gemüsekebab am Samstag für nur einen Cent an.

Zagros hat am Samstag ein besonderes Geschenk an seine Kunden: Den Döner gibt es nur für einen Cent. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Los geht's bereits um 12 Uhr. Erfahrungsgemäß lohnt sich frühes Erscheinen. Die Schlange dürfte entsprechend lang werden, denn neben dem Chicken-Döner gibt es auch Saitan, Halloumi und die hausgemachte Falafel für nur einen Cent.

Die 1-Cent-Aktion ist in Berlin keine Seltenheit. Erst Mitte November warben in der Hauptstadt gleich zwei Dönerläden am selben Tag mit dem Billig-Angebot um Kunden, einmal in Neukölln und einmal in Schöneberg.

Bei Zagros steckt allerdings keine Neueröffnung dahinter. Viel mehr ist es ein Geschenk an die treuen Kunden: "Ich habe am 7. Dezember Geburtstag und an diesem Tag wird es Döner für einen Cent geben", verkündet Mitarbeiter Moghaddam auf Instagram.

Zagros gibt es mittlerweile seit über einem Jahr in Berlin-Kreuzberg. Der Familienbetrieb ist längst kein Geheimtipp mehr, steht bei Food-Bloggern auf einer Stufe mit Rüyam, Oggys Gemüsekebab oder dem Kult-Gemüsedöner Mustafas. Neben dem günstigen Preis von nur fünf Euro lockt auch das hausgemachte Brot die Kunden regelmäßig an die Skalitzer Straße.