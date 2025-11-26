Kult-Gastronom schießt gegen Fake-Kontrolleur: "Der Bogen ist überspannt"

Berlin - Da bleibt ihm das Lachen im Halse stecken! Der Influencer "langlebepapa" hat sich als falscher Lebensmittelkontrolleur keine Freunde gemacht . Auf Instagram schießt Kult-Gastronom René Dost (57) zurück.

René Dost (57, r.) findet den falschen Lebensmittelkontrolleur nicht so witzig. © Instagram/langlebepapa, Instagram/rene.redo

"Da kommt so ein Typ, so ein Influencer in meine Küchen, gibt sich als Lebensmittelkontrolleur aus und führt meine Mitarbeiter vor. Die fühlen sich richtig verarscht und haben jetzt gekündigt", so der Unternehmer.

Der 57-Jährige ist Gastronom aus Leidenschaft, beschäftigt mit seinen Firmen über 200 Mitarbeiter und betreibt unter anderem die Kette "Redo XXL", dass vor allem für große Portionen bekannt ist.

In Berlin-Friedrichshain bekam eines seiner Restaurants Besuch vom Influencer "langlebepapa". Mit Klemmbrett unterm Arm, weißem Kittel und begleitet von einer Kamera stellte er sich als Lebensmittelkontrolleur "Klaus Wowereit" vor.

In seinen Videos ist zu sehen, wie er teilweise mit rassistischen und sexistischen Kommentaren auffällt, ins Essen fasst und Mitarbeiter belehrt. Einem der Mitarbeiter spricht er die Qualifikation ab, weil dieser Quereinsteiger ist. "Heute Koch und morgen Herzchirurg", kommentiert er süffisant.