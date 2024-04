Ab auf die Piste! Berlin hat seine Bob-Bahn nach Brandanschlag zurück

Die Natur-Bobbahn in Berlin ist voraussichtlich ab Sommer wieder geöffnet. (Symbolbild) © 123RF/alexf76

Voraussichtlich im Sommer können Besucher den Kienberg in Marzahn neben den "Gärten der Welt" auf einer rund 500 Meter langen Strecke ganzjährig hinunterrodeln, wie das Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf mitteilte.

"Damit bekommt der Kienbergpark eine seiner größten Attraktionen zurück. Ich freue mich, dass die Leitner GmbH sich zum Wiederaufbau entschlossen hat und der Rodelspaß diesen Sommer wieder möglich ist", sagt Nadja Zivkovic (45, CDU), Bezirksbürgermeisterin von Marzahn-Hellersdorf.

22 neue Bobs stehen den Besuchern zur Verfügung, mit dem sie mit bis zu 40 Kilometern pro Stunde auf einem vollständig neuen Schienensystem einzeln oder zu zweit ins Tal sausen können.

Zudem wird die Anlage durch einen weiteren Kreisel erweitert. Unten angelangt, dreht der Bob eine doppelte Runde durch den Panoramakreisel, bevor er wieder zurück nach oben gezogen wird.

Um die Schlitten wieder an ihren Startpunkt zu bringen, wird der Bob-Transport künftig per Förderseil und nicht per Kettenantrieb erfolgen. Das hat den Vorteil, dass die Bobs leiser und schneller für ihre Fahrer verfügbar sind.