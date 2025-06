Alte Münze weitere 20 Jahre als Kultur-Location gesichert, aber ...

Das Land vermietet große Teile der früheren Prägeanstalt am Molkenmarkt für mindestens 20 Jahre an den Veranstalter und Clubbetreiber Spreewerkstätten - mit der Option auf Vertragsverlängerung um bis zu zehn Jahre. Dieser nutzt die Location schon seit längerem als Club und für unterschiedlichste Projekte und bietet dabei auch der freien Szene Raum.

Der Kulturort am Molkenmarkt in Berlin-Mitte bleibt langfristig erhalten. © Jens Kalaene/dpa

Nach Angaben Goinys zahlt der Betreiber 613.560 Euro pro Jahr Miete - inklusive Nebenkosten und Instandhaltung. Macht für 20 Jahre insgesamt 12,27 Millionen Euro. Zudem verpflichteten sich die Spreewerkstätten, mindestens 18 Millionen Euro innerhalb von 20 Jahren in das Objekt zu investieren.

Das Land muss Goiny zufolge rund 33 Millionen Euro für die Sanierung investieren - unter anderem für das Dach und für Bereiche, die die Spreewerkstätten nicht nutzen.

Ursprünglich waren für die Sanierung etwa 49 Millionen Euro in einem Sondervermögen eingeplant, wie Goiny erläuterte. Da der Mieter nun "in beachtlichem Umfang" selbst in den Erhalt des Gebäudes investiere, spare das Land sogar Geld ein: "Die eingesparten rund 15 Millionen Euro stehen jetzt für Investitionen in andere Kulturstandorte zur Verfügung."

Über tragfähige Nutzungsideen für die Alte Münze in bester Innenstadtlage wird schon seit weit mehr als einem Jahrzehnt diskutiert. Mit dem nun vorgesehenen Konzept sind nicht alle glücklich.

Die sogenannte Koalition der freien Szene stufte das Modell vor wenige Tagen als "Katastrophe" für die Berliner Kultur ein. "Anstatt einen gemeinwohlorientierten Raum für künstlerische Projekte zu sichern, wird er nun einem privaten, kommerziellen Kreativunternehmen überlassen", hieß es in einer Erklärung. Es fehlten klare Regeln, nach denen der private Betreiber Räume zur kulturellen Nutzung an die freie Szene vergebe.