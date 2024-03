"Auszugraben aus Ruinen": Ausstellungsprojekt zur jüdischen Geschichte in der Müllerstraße 163

Berlin - Unter dem Titel "Auszugraben aus Ruinen" begaben sich Studierende der Universität Potsdam auf Spurensuche jüdischen Lebens in der Müllerstraße 163 in Berlin-Wedding. Einst war auf dem Grundstück ein Mietshaus im Besitz der jüdischen Familie Wolff vor ihrer Deportation, heute ist dort die Landesgeschäftsstelle der Berliner SPD . TAG24 war bei der Eröffnung der Vernissage im Kurt-Schumacher-Haus vor Ort.

Raed Saleh (46, SPD, l.) und Franziska Giffey (45, SPD, M.) verteilten Rosen an die Studierenden. © TAG24/Denis Zielke

Am Donnerstag stellten die Studierenden ihr Ausstellungsprojekt vor. Sie referierten über ihr Vorgehen bei der Recherche in den Archiven und Akten. Am Ende legten sie die Lebensgeschichten von drei jüdischen Familien frei, die bis 1942/1943 in der Müllerstraße 163 wohnten. "Nur wenn wir das Detail verstehen, können wir auch das große Ganze verstehen", erklärte Projektleiterin Dr. Elke-Vera Kotowski (63).

Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (45, SPD) lobte: "Es ist ein ganz großer Erfolg." Und dann führte sie aus: "Was wir hier an einem Haus festmachen, ist tausendfach passiert: die systematische Enteignung von Menschen. Es ist unsere Aufgabe, dass wir an diesem Ort, an dem sich die Sozialdemokratie immer gegen all diese Entwicklungen starkgemacht hat, unser historisches Erbe zeigen, das wir heute auch verteidigen müssen."

Die SPD-Politikerin, noch bis April 2023 Regierende Bürgermeisterin, verwies hierbei auf die Recherchen der "Correctiv"-Redaktion zum Potsdamer Treffen rechter Kreise.

Es sei wichtig, auf die "gefährlichen und kruden Ideen" in der Gesellschaft und auf die "Parallelen in der Historie" aufmerksam zu machen.