Beats statt Bach: Berliner Philharmonie verwandelt sich in Techno-Tempel!

Berlin - DJ-Beats statt Orchesterklang: Dieses Wochenende verwandelt das Strom-Festival die ehrwürdige Berliner Philharmonie in einen pulsierenden Techno-Tempel.

Am Freitag und Samstag kann in der Berliner Philharmonie ordentlich getanzt werden. © Elisa Schu/dpa

Von 20 Uhr bis 3 Uhr geht's rund und DJs drehen die Philharmonie auf links. Sogar einige Berliner Philharmoniker legen selbst Hand an die Turntables, wie die Veranstalter mitteilten.

Auch DJ Stefan Goldmann, der sonst im Berghain auflegt, ist an diesem Wochenende dabei. Für ihn wirkt es, als sei jeder Raum in der Philharmonie akustisch bis ins kleinste Detail durchgeplant. "Das Besondere ist, dass sich ein Bereich auch klanglich als Dancefloor abgrenzen lässt. Darin spürt man dann auch den Bass angenehm im Magen", sagte er der Deutschen Presseagentur.

Das Festivalprogramm spreche alle an: Die, die sonst einen Bogen um klassische Konzerte machen und die, für die die Clubszene zu heftig ist.

Goldmann sehe an diesem Wochenende die gleichen Leute wie im Berghain, aber auch Eltern mit Kindern, Achtzehnjährige und Orchestermitglieder.