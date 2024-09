Influencerin Emily filmt Szenen vom Motorrad aus: Das steckt dahinter

Seit dem Frühjahr klemmt Emilys 360-Grad-Kamera bei jeder Fahrt am Außenspiegel ihres Motorrads. Weil auf ihrem Arbeitsweg von Potsdam nach Berlin häufig lustige Dinge passieren, hat sich die ausgebildete Mediengestalterin für Bild und Ton gedacht: "Ich filme jetzt mal einfach jede Fahrt mit und gucke, was passiert."

Ihr Reel "Girls supporting girls", in dem diese Begegnung zu sehen ist, hat auf Instagram mehr als zwölf Millionen Aufrufe. Aktuell ist es eines ihrer erfolgreichsten Kurz-Videos, auch wenn ein anderes mit mehr als 24 Millionen noch deutlich mehr Aufrufe hat.

"Das sind eigentlich meine Lieblingsbegegnungen, wenn du so unerwartet von Frauen Komplimente kriegst", sagt die 28-jährige Motorrad-Influencerin.

Zwei Frauen beobachten Motorradfahrerin Emily aus ihrem offenen Autofenster. Als sich die Potsdamerin zu ihnen umdreht, strecken sie ihre Daumen in die Höhe, eine formt mit ihren Händen ein Herz.

Auf Social Media bekam die 28-Jährige Hunderte Kommentare zu ihren Filmen vom Bike. © Fabian Sommer/dpa

Als Emily aus dem Material ihr erstes Video zusammenschneidet, muss sie lachen und beschließt, es hochzuladen.

"Meine Freunde haben sich alle totgelacht und da dachte ich: Okay, komm, ich habe hier noch was für euch und ich habe auch noch was für euch. Und dann ist es auf einmal explodiert."

Auf einmal hätte sie Hunderte Kommentare unter ihren Videos gehabt, erzählt Emily. Schnell kam der Punkt, an dem es schwierig wurde, alle Nachrichten und Reaktionen zu verfolgen.

Auf Instagram hat die 28-Jährige inzwischen mehr als 130.000 Follower. Vor ihrem ersten Motorrad-Video seien es etwa 200 gewesen, erinnert sie sich.