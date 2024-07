Berlin unter dem Regenbogen: Christopher Street Day, Spontan-Hochzeit und mehr

Am 27. Juli startet auf dem Karl-Marx-Platz in Neukölln der diesjährige Christopher Street Day (CSD). (Archivbild) © Fabian Sommer/dpa

Vier Wochen lang gibt es zahlreiche Veranstaltungen, um queeren Menschen und ihren Belangen den Raum zu geben, die die CSD-Demonstration allein nicht bieten kann.

Diesen Samstag startet an der Hasenheide etwa die "Behindert und verrückt"-Pride-Parade. Sie will die Rechte queerer behinderter Menschen in den Mittelpunkt stellen. Ein Wochenende später - am 20./21. Juli - startet im Nollendorfkiez bereits zum 30. Mal das Lesbisch-schwule Stadtfest.

Der "Pride Month" Berlin wurde vom Berliner CSD e.V. ins Leben gerufen. Am 25. Juli findet die "Canal Pride" statt: 19 Schiffe sind auf der Spree unterwegs und wollen für queere Sichtbarkeit sorgen.

Der "Dyke*March" Berlin - eine Demo für lesbische Sichtbarkeit und Lebensfreude - startet am Vorabend des Berliner CSD dieses Jahr schon zum elften Mal.