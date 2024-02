Berlinale 2024 geht los: Alle Infos auf einen Blick

In der Hauptstadt ist es unübersehbar: Die Berlinale steht in den Startlöchern. © Jens Kalaene/dpa

Eigentlich wollen alle am liebsten über die Filme sprechen und die Stars, die bei der Berlinale erwartet werden: "Oppenheimer"-Darsteller Cillian Murphy, Kristen Stewart (33) oder Adam Sandler (57) zum Beispiel.

Doch vor dem Start an diesem Donnerstag gab es auch eine Debatte um die AfD. Vertreter der Partei waren zur Eröffnung eingeladen - und wurden nach Kritik von der Festivalleitung wieder ausgeladen.

Freuen dürften sie sich wie zahlreiche Filmfans aber auf das Programm. Carey Mulligan (38), Gael García Bernal (45), Amanda Seyfried (38) und Rooney Mara (38) zählen zu den weiteren Promis, die in Berlin erwartet werden.

Für den Goldenen Bären gehen dieses Mal 20 Filme ins Rennen - darunter zwei Projekte von den deutschen Regisseuren Andreas Dresen (60) und Matthias Glasner (59).

Liv Lisa Fries (33, "Babylon Berlin") ist in Dresens "In Liebe, Eure Hilde" als Widerstandskämpferin Hilde Coppi im Zweiten Weltkrieg zu sehen. Lars Eidinger (48) spielt in Glasners Drama "Sterben" an der Seite von Corinna Harfouch (69) und Ronald Zehrfeld (47).



Eröffnet werden Berlinale und Wettbewerb am Donnerstag mit "Small Things Like These". Dafür wird Hauptdarsteller Cillian Murphy in der Hauptstadt erwartet.