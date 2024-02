AfD-Politiker zu Berlinale eingeladen: Festivalleiterin reagiert auf Vorwürfe

Unter den geladenen Gästen für die Eröffnungsfeier der 74. Berlinale sollen sich auch zwei AfD-Politiker befinden, was einen Sturm der Entrüstung ausgelöst hat. (Symbolfoto) © Carsten Koall/dpa

Für die Eröffnungsfeier wurden nämlich auch Einladungen an zwei Mitglieder der höchst umstrittenen Partei verschickt, was zu einem Aufschrei bei Kritikern geführt hat.

In einem offenen Brief, der inzwischen nicht mehr im Internet zu finden ist, wurde am 2. Februar die Rücknahme dieser Einladungen gefordert. Der Vorfall schlug sogar in Übersee hohe wellen.

Die Branchendienste "Deadline", "Variety" und "Hollywood-Reporter" berichteten, dass Hunderte Menschen, darunter viele deutsche Filmschaffende, sich der Forderung angeschlossen und besagten Brief unterzeichnet haben sollen.

Berlinale-Leiterin Mariëtte Rissenbeek (68) bezog am Sonntag Stellung zu den Vorwürfen. "AfD-Mitglieder sind in den Bundestag und das Abgeordnetenhaus gewählt worden", erklärte die 68-Jährige bei Instagram.