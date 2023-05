Berlins coolster Senior: "Hipster-Opa" Günther Krabbenhöft (77) hört nicht auf zu raven

Auch auf der Parade zum Christopher Street Day in Berlin tanzt der "Techno Opa" selbstverständlich mit. © Jörg Carstensen/dpa

In der Zwischenzeit hat sich viel getan: 172.000 Follower hat der "Hipster Opa" heute auf Instagram, wo er regelmäßig neue Techno-Tanzvideos hochlädt. Ob in der City, im Park oder in der U-Bahn - so leichtfüßig, wie der 77-Jährige das Tanzbein schwingt, sind ihm jederzeit alle Blicke sicher.

Lebensfreude, Offenheit und Authentizität: Dies sind vielleicht die Faktoren, die Krabbenhöft nicht nur bei den Berlinern so beliebt machen. Es ist seine positive Ausstrahlung, die den Zuschauern seiner Videos unwillkürlich ein Lächeln auf die Lippen zaubert.

Nach einer Dorf-Kindheit nahe Hannover absolvierte Krabbenhöft eine Koch-Lehre und arbeitete fast 50 Jahre lang in dem Beruf.

Er heiratete, trennte sich nach zehn Ehejahren und nach seinem Coming-out von seiner Partnerin, mit der er eine Tochter hat. Ende der 1960er-Jahre kam Krabbenhöft nach Berlin, seit mehr als 37 Jahren lebt er in Kreuzberg.

Günther Krabbenhöft blickt auf ein bewegtes Leben zurück. Als Berlins "Hipster-Opa" zeigt er, wie das Altern gelingen kann, und taugt so auch für Jüngere als Vorbild.

Sein Erfolgsgeheimnis? "Über viele Dinge des Lebens nachzudenken ist immer eine gute und vernünftige Sache, aber ich tanze auch ganz gern mal darüber nach", erklärte der Rave-Rentner einmal auf Instagram.

Krabbenhöfts Buch "Sei einfach du! - Zum Jungsein bist du nie zu alt" ist 2020 bei Harper Collins erschienen.