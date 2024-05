Das sind die beliebtesten Babynamen in Berlin und Brandenburg!

Wiesbaden/Berlin - Wie jedes Jahr hat die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) die beliebtesten Babynamen ermittelt. Das sind die Favoriten in Berlin und Brandenburg .

Jedes Jahr ermittelt die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS), welche Vornamen bei Neugeborenen besonders beliebt sind. (Symbolbild) © Fabian Strauch/dpa

In Berlin ist der Name Mohammed wie in fünf der vergangenen sechs Jahre der beliebteste Vorname für neugeborene Jungen gewesen.

Seit 2018 landete Mohammed mit einer Ausnahme jedes Jahr auf Platz eins der GfdS-Liste - auch alternative Schreibweisen wie Muhammad oder Mohammad wurden dabei berücksichtigt. 2021 war Noah auf Platz eins.

2023 war Noah auf Platz zwei, gefolgt von Adam, Luis, Liam, Leon, Mateo, Luka, Emil und Oskar. Die Liste der Mädchennamen führte Sophia an, gefolgt von Emilia, Platz drei teilten sich Charlotte und Mila.

Auch Emma, Hanna, Mia, Klara, Lina und Mathilde waren beliebt.