DDR-Kult-Kino International: So sieht es nach der Sanierung aus

Berlin - Gut zwei Wochen vor der Wiedereröffnung glänzt es im berühmten Kino International in Berlin .

Anderthalb Jahre wurde das Kino International in Berlin-Friedrichshain saniert. © Britta Pedersen/dpa

Das 1963 eröffnete Gebäude - einst das wichtigste Premierenkino der DDR - wurde anderthalb Jahre lang saniert. Nun soll es in rund zwei Wochen wieder eröffnen.

Am 22. Februar soll das Haus zur Besichtigung öffnen ("Open House"). In der Woche danach werden die ersten Filme gezeigt, am 3. März steht dann eine Feier mit Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (61) an.

Das Kino International - ein Beispiel für die Architekturkunst der 1960er-Jahre - war wegen der Arbeiten etwa zwei Jahre geschlossen. Die Sanierung kostete rund 15 Millionen Euro und wird teils mit öffentlichen Geldern gefördert.

Saniert wurden die veraltete Haustechnik und das Dach. Kinobesucher haben im Saal jetzt auch etwas mehr Beinfreiheit, weil die Zahl der Sitzplätze reduziert wurde.