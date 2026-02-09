Jetzt müsst Ihr schnell sein: Ticketverkauf für Berlinale gestartet

Berlin - Wenige Tage vor Festivalbeginn startet am Montag der Ticketverkauf für die Berlinale .

Am Donnerstag beginnt die diesjährige Berlinale. © Jens Kalaene/dpa

Ab 10 Uhr können die ersten Kinokarten gekauft werden. Freigeschaltet werden die Tickets jeweils drei Tage im Voraus. Die Berlinale wird dann am Donnerstag eröffnet.

Zum Beginn des Ticketverkaufs werden auch schon Karten für den Publikumstag am 22. Februar freigeschaltet. Zum Abschluss des Festivals werden dann traditionell sonntags noch mal viele Filme gezeigt.

Die Berlinale, eines der großen Filmfestivals der Welt, hat im vergangenen Jahr mehr als 330.000 Tickets verkauft. Grundsätzlich kosten Karten 15 Euro, es gibt aber auch günstigere und teurere Vorstellungen.