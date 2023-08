Elvis Presley ist zurück: Neuer Wachs-King rockt Madame Tussauds in Berlin

Berlin - Wax me tender, wax me true! Der echte King lebt zwar nicht mehr, dafür steht sein Ebenbild nach einer Frischwachskur wieder neben anderen Musik-Stars wie Michael Jackson (†50) und Ed Sheeran (32). Seit Freitag ist die neue Wachsfigur von Rock'n'Roll-Legende Elvis Presley (†42) im Madame Tussauds in Berlin zu sehen.