Früherer DDR-Minister Hans Reichelt ist gestorben

Berlin - Der frühere DDR-Minister Hans Reichelt ist im Alter von 99 Jahren in Berlin gestorben.

Wie sein Verleger Frank Schumann mitteilte, arbeitete Reichelt bis zuletzt an einer Publikation über die Umweltpolitik der DDR. Dafür habe der frühere Bundesumweltminister Klaus Töpfer ( CDU ) ein Vorwort schreiben wollen. Beide seien sich freundschaftlich verbunden gewesen, sagte Schumann.

Im Zuge der friedlichen Revolution in der DDR trat Reichelt zurück. Die Umwelt galt zu DDR-Zeiten vielerorts als stark belastet, was die Oppositionsbewegung wachsen ließ. Bürgerrechtler setzten sich für Aufklärung und Verbesserungen ein und gründeten sogenannte Umweltbibliotheken.

Er war in den 1950er und 1960er Jahren zunächst Minister für Land- und Forstwirtschaft und von 1972 bis 1990 durchgängig Minister für Umweltschutz und Wasserwirtschaft.

Dies bestätigte sein Sohn Erhard Reichelt der Deutschen Presse-Agentur. Hans Reichelt gehörte zu DDR-Zeiten der Demokratischen Bauernpartei DBD an.

Zu DDR-Zeiten war Hans Reichelt jahrzehntelang für die Umweltpolitik zuständig. © Jens Büttner/dpa

Die Arbeit an der Publikation hätten sie nicht mehr beenden können. Töpfer starb im Juni 2024, Reichelt am Dienstag. Er lebte zuletzt in Schöneiche bei Berlin.

Reichelt hatte nach Ende der DDR zusammen mit anderen früheren Funktionären gegen die Kürzung seiner Altersbezüge geklagt.

2010 entschied das Bundesverfassungsgericht jedoch, er müsse die Einschnitte hinnehmen.

Die Zahlungen seien teilweise nicht leistungsbezogen, sondern auch als Belohnung für politische Anpassung und unbedingte Erfüllung des Herrschaftsanspruchs der SED zu verstehen, urteilte das Gericht damals.