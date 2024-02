Hollywood in der Hauptstadt: Cillian Murphy und Co. bei Berlinale-Start

Berlin - Die Berlinale 2024 beginnt. Zur Eröffnung wird "Oppenheimer"-Star Cillian Murphy (47) erwartet. Am Vormittag hat Oscar-Preisträgerin Lupita Nyong'o (40) ihren ersten großen Auftritt - sie leitet dieses Jahr die Jury.

"Oppenheimer"-Darsteller Cillian Murphy (47) gehört zu den Stargästen bei der Berlinale-Eröffnung. © Fabian Sommer/dpa, Vianney Le Caer/Invision/dpa (Bildmontage)

Die "12 Years a Slave"-Darstellerin ist am Vormittag bei der Pressekonferenz der Internationalen Jury dabei. Abends soll die Berlinale mit dem irisch-belgischen Drama "Small Things Like These" von Regisseur Tim Mielants (44) eröffnet werden.

Dafür wird neben Hauptdarsteller Cillian Murphy auch Produzent Matt Damon (53) in der Hauptstadt erwartet.

Auf der Gästeliste für Donnerstagabend stehen auch die Schauspielerinnen Saoirse Ronan (29, "Lady Bird"), Iris Berben (73) und Liv Lisa Fries (33), Schauspieler Lars Eidinger (48), Ex-Profi-Fußballer Philipp Lahm (40), Kulturstaatsministerin Claudia Roth (68, Grüne) und Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (51, CDU).

Die Eröffnungsfeier soll beim Fernsehsender 3sat übertragen werden.

Die Berlinale zählt neben Cannes und Venedig zu den großen Filmfestivals der Welt. Kurz vor Beginn der 74. Ausgabe war eine Debatte um die Ein- und Ausladung von AfD-Politikern zur Eröffnungsgala entbrannt.