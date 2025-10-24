Hollywoodstar Richard Gere stellt Dalai-Lama-Film in Berlin vor

Berlin - Hollywoodstar Richard Gere (76, "Pretty Woman") stellt am Freitag in Berlin den Dokumentarfilm "Weisheit des Glücks" über den Dalai Lama vor, der von ihm mitproduziert wurde.

Schauspieler Richard Gere (76, r.) gilt als Freund des Dalai Lama (90). © Ashwini Bhatia/AP/dpa

Gere hatte sich vor Jahren dem Buddhismus zugewandt und engagiert sich seit Langem für die Rechte der Tibeter.

Er gilt als Freund des Dalai Lama (90), dem spirituellen Oberhaupt der tibetischen Buddhisten. Der Dalai Lama erhielt 1989 den Friedensnobelpreis. Ausgezeichnet wurde er für seinen gewaltlosen Widerstand gegen die chinesische Besetzung seiner Heimat.

Als der Dalai Lama im Sommer mit anderen Exil-Tibetern im Norden Indiens seinen Geburtstag feierte, war auch Gere unter den Gästen in der Tempelanlage in Dharamsala.

Am Samstag soll Gere in Berlin auch an der Verleihung des Menschenrechtspreises Schneelöwe teilnehmen.

Verliehen wird die Auszeichnung von der Organisation International Campaign for Tibet.