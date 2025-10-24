Hollywoodstar Richard Gere stellt Dalai-Lama-Film in Berlin vor
Von Julia Kilian
Berlin - Hollywoodstar Richard Gere (76, "Pretty Woman") stellt am Freitag in Berlin den Dokumentarfilm "Weisheit des Glücks" über den Dalai Lama vor, der von ihm mitproduziert wurde.
Gere hatte sich vor Jahren dem Buddhismus zugewandt und engagiert sich seit Langem für die Rechte der Tibeter.
Er gilt als Freund des Dalai Lama (90), dem spirituellen Oberhaupt der tibetischen Buddhisten. Der Dalai Lama erhielt 1989 den Friedensnobelpreis. Ausgezeichnet wurde er für seinen gewaltlosen Widerstand gegen die chinesische Besetzung seiner Heimat.
Als der Dalai Lama im Sommer mit anderen Exil-Tibetern im Norden Indiens seinen Geburtstag feierte, war auch Gere unter den Gästen in der Tempelanlage in Dharamsala.
Am Samstag soll Gere in Berlin auch an der Verleihung des Menschenrechtspreises Schneelöwe teilnehmen.
Verliehen wird die Auszeichnung von der Organisation International Campaign for Tibet.
"Weisheit des Glücks": Gere ist regelmäßig bei Vorführungen des Dokumentarfilms
Menschenrechtspreis für US-Amerikanerin
Ausgezeichnet wird in diesem Jahr die US-Amerikanerin Sophie Richardson (46), die lange bei der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch gearbeitet hat. Sie sei Co-Exekutivdirektorin des Netzwerks chinesischer Menschenrechtsverteidiger (CHRD), hieß es in der Ankündigung.
Der im vergangenen Jahr erschienene Film "Weisheit des Glücks" ist auf Streamingportalen und DVD verfügbar.
Titelfoto: Ashwini Bhatia/AP/dpa