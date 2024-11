TAG24 auf der Suche nach dem Glück: Kann weiblicher Dalai Lama die Welt retten?

Berlin - TAG24 hat sich auf die Suche nach dem Glück begeben. Ob ein weiblicher Dalai Lama die Welt retten kann? Regisseurin Barbara Miller (54) hat noch vor Kinostart ihres Films "Weisheit des Glücks" in einem TAG24 - Interview verraten, was die 14. Reinkarnation mit ihrem Tonmann gemacht hat.

Am gestrigen Mittwochabend wurde im Kino in der Kulturbrauerei die Preview zum Film "Weisheit des Glücks" aufgeführt. © TAG24

Im Kino in der Kulturbrauerei in Berlin war am Mittwochabend der Saal sieben fast bis auf den letzten Platz bei der Preview besetzt.

Auch Mitglieder der Menschenrechtsorganisation "International Campaign for Tibet" sowie Politiker und Promis saßen in den Reihen, als der Dalai Lama (89) auf der Leinwand die Essenz des Glücks verkündete: Mitgefühl!

Wenn alle Staatsoberhäupter weiblich wären, würde die Welt zu einem besseren Ort werden, ist sich die "14. Reinkarnation" des Dalai Lama sicher. "Vielleicht wird der nächste Dalai Lama ja eine Frau", sagte der Friedensnobelpreisträger zum Erstaunen der Kinobesucher direkt in die Kamera.

"Nur Mal zum Vergleich: Dass der Papst einen weiblichen Nachfolger für möglich hält, undenkbar ...", teaserte Regisseurin Miller zuvor die ungewöhnliche Aussage des Dalai Lama an.