Karneval der Kulturen 2025: Darum wird dieses Jahr so manches anders

Berlin - Der Karneval der Kulturen ist mehr als eine wilde, bunte Party. Seit seinen Anfängen im Jahr 1996 sendet der Karneval alljährlich ein Zeichen für Solidarität und Vielfalt in die Straßen Berlins . Bei der diesjährigen Ausgabe im Juni gibt es Neuerungen.

Der große Straßenumzug zieht 2025 erstmals durch Friedrichshain und nicht durch Kreuzberg. © Monika Skolimowska/dpa

Erstmals zieht der große Straßenumzug am 8. Juni durch Friedrichshain, wie die Veranstalter mitteilten. Wegen Bauarbeiten wurde die Strecke von der Gneisenaustraße auf die Frankfurter Allee verlegt. Von dort geht es über die Proskauer Straße bis zur Berolina Straße.

"Es ist uns ein Anliegen, diesen Kiez mit auf unsere Reise zu nehmen und neue Partnerschaften zu knüpfen", erklärte Anna-Maria Seifert, Co-Leiterin beim Karneval der Kulturen und selbst Friedrichshainerin.

In Zeiten, in denen sich die gesellschaftliche Stimmung zunehmend verschärfe, bleibe der Karneval ein wichtiges antirassistische Bekenntnis zum gelebten Miteinander, hieß es in der Mitteilung.

Und: Wo Migrationspolitik genutzt werde, um Menschen gegeneinander auszuspielen, gerate die Demokratie in Gefahr.

"Gerade jetzt, in dem Momentum gesellschaftlicher Spaltung, ist es umso wichtiger, gemeinsam ein Zeichen zu setzen, für das unsere Stadt steht", betonte Aissatou Binger, ebenfalls Co-Leiterin beim Karneval der Kulturen.