15.11.2024 05:55 Kebab-Kracher in Berlin: Hier gibt es heute Döner für nur einen Cent!

Ein Döner für nur einen Cent: Mit diesem Eröffnungsangebot will am heutigen Freitag ein Laden am Hermannplatz in Berlin-Neukölln Kunden anlocken.

Von Denis Zielke

Berlin - Die Döner-Preise kennen nur noch eine Richtung: nach oben. Mit einem irren Angebot will ein neuer Laden am heutigen Freitag viele Fans des Imbiss-Klassikers anlocken: eine osmanische Klappstulle zum unschlagbare Angebot von nur einem Cent. Früher günstiger Snack, heute teurer Genuss: Der Dönerpreis bleibt auf einem Allzeithoch. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa Anlass ist die Eröffnung von "Gold's Döner" in der Karl-Marx-Straße 5 am Hermannplatz. Bei einem Preis mit Ansage zum Start rechnen die Betreiber schon jetzt mit einem Ansturm auf das Geschäft im Berliner Bezirk Neukölln. "Wir gehen davon aus, dass sich am ersten Tag eine extrem lange Schlange vor unserem Restaurant bilden wird", sagte Mehmet Senel, einer der Betreiber, der "Berliner Morgenpost" und fügte hinzu: "Wir werden schon immer angesprochen, die Leute können es gar nicht abwarten, dass es losgeht." Berlin Kultur & Leute Punk-Band "Pussy Riot" gibt Gratis-Konzert zum Mauerfall-Jahrestag in Berlin! Bereits im Vorfeld hatte der Laden mit einem großen Banner Werbung für das verlockende Ein-Cent-Angebot gemacht. Um die hungrigen Münder der Fleischfladen-Fans zu stopfen, bestellte der Laden laut Bericht 400 Kilogramm Fleisch. Ob das reicht und die Klappkatze, wie zwei Energie-Cottbus-Fans Döner unlängst bezeichneten, schmeckt - das wird sich zeigen. Knüller-Angebot: Neuköllner Dönerladen bietet Ein-Cent-Döner an Gesichert ist schon jetzt: Die Marketing-Aktion sei für Mehmet und seinen Geschäftspartner Halil Boybey "ein Minusgeschäft, aber wir wollen, dass die Menschen uns und unsere Produkte kennenlernen", erklärte Senel der Zeitung. Neben dem klassischen Döner werden auch ein Hähnchendöner und Beef-Döner für je einen Cent angeboten, hieß es weiter. Von 12 bis 22 Uhr gilt das Eröffnungsangebot am heutigen Freitag. Wohlgemerkt: Pro Nase gibt es nur ein Fleischdreieck mit Salat und Soße. Ab Samstag (16. November) kostet der Döner sechs Euro.

