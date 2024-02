Q&A vor der Berliner Fashion Week: "Bei lächelnden Models gruselt es mich!"

Die Designer mit den größten Shows bei der Berliner Fashion Week, die am 5. Februar losgeht, haben ein paar wichtige Fragen beantwortet.

Berlin - Was passiert eigentlich bei Modenschauen - also außer, dass Models über den Laufsteg schreiten? Die Designer mit den größten Shows bei der Berliner Fashion Week, die am 5. Februar losgeht, haben ein paar wichtige Fragen beantwortet.

Am gestrigen Freitagabend hat Designer Harald Glööckler (58, r.) im Rahmen der kommenden Fashion Week seine neue Modekollektion neben Berlins Regierendem Bürgermeister Kai Wegner (51, CDU) vorgestellt. © Jens Kalaene/dpa Die wenigsten Normalos dürften wohl mal bei einer Show dabei gewesen sein. Modelsendungen im deutschen Fernsehen zählen nicht. Also: Wer sitzt bei den Shows der Berliner Fashion Week in der ersten Reihe?

In den bekannteren Modemetropolen trifft sich die prominente Elite in der ersten Reihe (und auf dem Laufsteg). In Paris tauchten im Sommer etwa Stars wie Kylie Jenner (26) oder große Modenamen wie die US-Vogue-Chefin Anna Wintour (74) auf. Sängerin Doja Cat (28) sprengte das Internet mit ihrer Fliegenpilz-Optik - ihr Oberkörper war mit roten Strasssteinen besetzt. Berlin Kultur & Leute Berlinale-Leitung nach Reiseverbot für Regie-Duo "schockiert und bestürzt" In Berlin sah es in den vergangenen Jahren in der ersten Stuhlreihe hingegen eher mau aus. Zu MarcCain kommt in diesem Jahr immerhin die "Desperate Housewives"-Schauspielerin Teri Hatcher (59). "Eine Frontrow zu besetzen, ist für eine Show sehr wichtig, wir machen das ja alles nicht zum Spaß", sagt etwa Designer Kilian Kerner. "Witzig" finde er die unzähligen Anfragen von Normalos, die "fünf Tickets für die Frontrow wollen". "Da frage ich mich immer, wo die Leute ihr Selbstbewusstsein herholen. Das sind nämlich immer Leute, die da nichts zu suchen haben." Wer dort stattdessen hingehört, sind Promis, Kunden und Gäste von Kooperationspartnern - aber zunehmend auch Influencer und natürlich die Presse, wie Designer Marcel Ostertag (45) sagt.

Fashion Week in Berlin: Das Model steht nie im Vordergrund